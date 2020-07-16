"الوزراء" يتدخل لعلاج طفل بعد استغاثة والده على "فيس بوك"

عقب ساعات قليلة من نشر أب استغاثة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لإنقاذ حياة ابنه الذي أصيب بكسر في العمود الفقري إثر حادث دراجة نارية، كان الرد سريعا من مجلس الوزراء بالتكفل بعلاج المصاب ونقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

البداية بنشر الأب والذي يدعى أحمد سيد عبد الله مقيم مركز الفشن، منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يفيد بحاجة ابنه لتدخل جراحي عقب إصابته بكسر في العمود الفقري إثر حادث دراجة نارية، أفقده الحركة.

وبعد ساعات قليلة أعلنت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء الاستجابة لوالد المريض، عقب رصد الشكوى، وإجراء جراحة عاجلة له.

وجاء الرد من مجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا "في إطار تدخل الدولة السريع لعلاج الحالات الطبية التي يجري رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استجابت لجنة الاستغاثات الطبية لمجلس الوزراء لاستغاثة أحد المواطنين، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إنقاذ نجله، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحمل الدولة تكاليف إجراء العملية الجراحية، والمتابعة الدائمة للحالة حتى التماثل للشفاء".

وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، إن استغاثة المواطن أحمد سيد عبد الله، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إنقاذ نجله "عبدالله" 13 عاما، حيث تعرض لحادث سير، نتج عنه إصابات بالغة بالعمود الفقري، ويحتاج إلى إجراء عملية لا يقوى والده على تحمل تكاليفها.

وفي استجابة سريعة لرصد الحالات الطبية العاجلة والحرجة، أكد المستشار الطبي أن لجنة الاستغاثات الطبية تواصلت على الفور مع والد المريض، والذي أفاد بأنه جرى حجز ابنه بمستشفى بني سويف التخصصي، وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة له، حيث تبين أنه يعاني من كسر بإحدى فقرات العمود الفقري، ولكن لا يمكن إجراء الجراحة حاليًا نظرًا للجروح السطحية العديدة.

وقرر الطبيب الاستشاري خروج الحالة الآن، وجرى إعطاؤه العلاج الدوائي اللازم مع ضرورة المتابعة بعد شهر من تاريخه، لإجراء الجراحة المطلوبة بعد تحسن الحالة.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أن اللجنة استجابت على الفور للحالة، تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء بإجراء العملية الجراحية على نفقة الدولة، بعد مرور شهر بناءً على توصيات خطة العلاج، مع استمرار متابعة الحالة حتى التماثل التام للشفاء.