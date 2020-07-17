إزالة تعديات على 106 أفدنة ضمن الموجة 16 في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى، من إزالة 20 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة 106 أفدنة، ضمن الموجه 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بسوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة مكبرة ضمن الموجة السادسة عشر من موجات قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

ترأس الحملات نائبا مدير الأمن لقطاعي الشمال والجنوب، ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أسفرت عن تنفيذ 20 قرارا تضمنت 14 حالة تعد، على الأراضي الزراعية، و6 قرارات تعد على أملاك الدولة، بإجمالي 106 أفدنة، و8 قراريط، و2 أسهم، و656 مترا.

جرى تحرير المحاضر الأزمة، وجار استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.