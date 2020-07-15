صور.. استرداد 118 ألف متر من أراضي الدولة بالغردقة

نجحت أجهزة مدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، في استرداد 28 فدانًا بإجمالي 117600 مترًا مربعًا بتقسيم المزارع الإنتاجية شمال المدينة، إضافة إلى 1330 متر مربع داخل المدينة بدائرة حي شمال، وذلك ضمن الحملة 16 لاسترداد أراضي الدولة.

وشنت أجهزة مدينة الغردقة، برئاسة اللواء عاطف وجدي حملة لاسترداد أراضي الدولة بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، وبالاشتراك مع قسم شرطة ثان الغردقة، وشرطة مرافق البحر الأحمر باستخدام معدات مجلس مدينة الغردقة لاسترداد أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.