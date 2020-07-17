تاج الدين: الإحساس بالخطر موجود.. كورونا لخبط العالم طبيا واقتصاديا

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما نصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن العدوى ما زالت موجودة وهناك حالات إصابات تُسجل يوميًا والفيروس لم يختفي، "ممكن ناس تأخذ الجرثومة ومتاخدش المرض"، ولكن يجب أن يظل لدينا إحساس بالخطر حتى يصل الفيروس إلى مرحلة متدنية جدًا وحالات الإصابة تقل للغاية أو تختفي نهائيا، وبالتالي القلق يقل.

وتابع: "إحنا لسه في المرحلة المتحركة يعني فيه حالات بتيجي، هي بتقل صحيح بس لما توصل إلى عدد قليل أوي ساعتها القلق ينخفض"، موضحًا أن هناك أكثر من لقاح في أكثر من دولة في طور التجارب، " فيه أمل كبير أوي على اللقاحات، وأحنا في نقاش وتواصل مع المؤسسة العالمية للقاحات ونستفسر باستمرار عن أي اللقاحات متاح وإيه اللي ممكن يكون متاح، وإيه نصيب مصر من تلك اللقاحات".

وواصل: "التطعيم الخاص بالفيروسات هيقعد سنة فقط، كل سنة بيتغير، الفيروسات زي الإنفلونزا الموسمية التطعيم يتغير كل سنة، فيه تطعيمات الإنسان ياخدها تديله مناعة مدى الحياة وفيه تطعيم ياخده يديله مناعة 5 سنوات، وفيه لقاحات للإنفلونزا بنقعد سنة واحدة، وكل شتاء يظهر تطعيم جديد لهذا الموسم، الفيروسات عندها قدرة كبيرة على التحول والتحور، يمكن يحصل تحور، مقاومة الجسم أو تعريف الفيروس بالنسبة للجسم مش موجود فييجي مرض شديد".

وعن تعامل مصر مع أزمة كورونا، أكد "تاج الدين"، أن مصر تعاملت مع الجائحة مبكرا، ووضعت استعدادات من قبل أن تُسجل حالة إصابة واحدة، "نقدر نقول لو مش ببالغ أن فيه تحكم وسيطرة بقدر ما على الفيروس، هذا مرض جديد أصاب العالم كله، الدنيا اتلخبطت طبيا واقتصاديا، نشكر ربنا ونحمده ونشكر الناس اللي هما ساعدونا، احنا في مرحلة معقولة لحد ما ربنا يتمم بخير إن شاء الله ونكمل على خير والفيروس يختفي".