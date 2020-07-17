الكويت: 1390 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 7 رحلات

أعلنت الإدارة الكويتية العامة للطيران المدني، اليوم الجمعة، مغادرة 1390 شخصًا من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت الإدارة الكويتية، أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 810 ركاب إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبًا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبًا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبًا إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الشركات الناقلة للرحلات، هي شركة طيران إير المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة، ورحلتين لشركة طيران إير المصرية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة العربية - مصر.

وأعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، أمس الخميس، مغادرة 1200 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية، وذلك عبر 8 رحلات جوية.