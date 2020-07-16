4 مطارات تستقبل 870 مصريا قادما من الكويت على متن 6 رحلات اليوم

استقبلت مطارات «القاهرة وسوهاج وبرج العرب وأسيوط»، 870 مصريا عائدين من الكويت، وذلك على متن 6 رحلات جوية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن مطار القاهرة الدولي استقبل على مدار الساعة، رحلتين تقل على متنها 290 راكبا، بينما استقبل مطار أسيوط الدولي رحلتين أقلت على متنهما 290 راكبا، واستقبل مطار سوهاج الدولي رحلة واحدة، أقلت على متنها 145 راكبا، واستقبل مطار برج العرب الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 145 راكبا.

وأضافت المصادر، أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية ورحلة واحدة لشركة العربية - مصر.

واتخذت سلطات المطارات جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وقامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي .

كان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال إن الشركة الوطنية نقلت مايقرب من 30 ألف راكب على متن 264 رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم، حيث تم تشغيل رحلات إلى 23 وجهة دولية في الفترة من 1 يوليو وحتى 7 يوليو الجاري هي (امستردام ؛ اثينا ، بروكسل ، بودابست ، باريس ، روما ، فرانكفورت ، لندن ، ميونيخ ، ميلانو ، برلين ، فيينا ، أديس أبابا ، جوبا ، تونس ، دبي ، أبوظبي ، الشارقة ، بيروت ، واشنطن ، نيويورك ، تورنتو ، البحرين ) بمتوسط 15 رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء 70 إلى 75% بخلاف تشغيل 22 رحلة داخلية نقلت 2200 راكبا و56 رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه اعتبارا من يوم 8 يوليو وحتى 14 يوليو ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي تطير إليها 27 وجهة بإضافة جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا، وتزيد إلى أكثر من 30 رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو، بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وابوجا وكانو ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي .

وكان رشدي أوضح وأوضح أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين علي الرحلات الدولية والداخلية بلغ 4500 راكب يوميا وهي نسبة مقبولة كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الحالى الذي لا يتعدي 20% من عدد الرحلات التى كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا حيث كانت تشغل مصرللطيران متوسط 90 رحلة دولية وداخلية يوميا .الجدير بالذكر أن مصرللطيران لم تغيب عن سماء العالم خلال فترة توقف رحلات الطيران الدولي لنقل الركاب حيث قامت شركة مصرللطيران للشحن الجوي في الفترة من 19 مارس وحتى نهاية يونيو 2020 بتشغيل 390 رحلة شحن جوي نقلت علي متنها 29 ألف طن بضائع إلى 18 وجهة دولية.