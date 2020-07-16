4 مطارات تستقبل 1200 مصري عائدين من الكويت اليوم

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنّ مطارات القاهرة وسوهاج والأقصر وبرج العرب، تستقبل اليوم على مدار الساعة 1200 مصري عائدين من الكويت، عبر 8 رحلات جوية.

وأوضحت المصادر أنّ مطار القاهرة الدولي سيستقبل 4 رحلات، تقل على متنها 600 راكب، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين، تقل على متنهما 290 راكبا، ورحلة واحدة، تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبلها مطار الأقصر وأخرى على متنها 165 راكبا ويستقبلها مطار برج العرب.

وأضافت المصادر، أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة العربية - مصر، وذلك بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية ورحلة واحدة لشركة العربية - مصر.

وتتخذ سلطات المطارات الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.