سقطت عليهم بوابة "الري".. مصرع وإصابة 3 عمال في الدقهلية

لقي عامل مصرعه وأصيب اثنان آخران في الدقهلية، اليوم، إثر سقوط بوابة تابعة للري من أعلى الحوامل الخاصة بها أثناء قيامهم بأعمال الصيانة والدهانات، في منطقة "الخمسين عين"، بقرية كفر سرنجا، التابعة لمركز ميت غمر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مركز ميت غمر يفيد بوصول شخص جثة هامدة، واثنين آخرين إلى مستشفى ميت غمر العام.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام العمال بعملية الصيانة والدهانات التابعة لمنطقة "الخمسين عين"، بمديرية الرى بغرب المنصورة، بكفر سرنجا، التابعة لدائرة المركز، فسقطت إحدى البوابات من أعلى الحوامل.

وأسفر الحادث عن وفاة "مصطفى م. م."، 30 سنة، وإصابة كلا من "هاني ط. م."، 19 سنة، و"محمود م.ز."، 20 سنة، وجميعهم مقيمين ببقرية "كفر سرنجا" وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت غمر للعلاج.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى، إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النياية العامة.