مصرع عامل وإصابة ٢ آخرين في انهيار حائط منزل مجاور لكنيسة ببني سويف

لقي عامل مصرعه، وأصيب ٢ آخرين، اليوم الجمعة، إثر انهيار حائط منزل مجاور لكنيسة السيدة مريم بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، أثناء إجراء أعمال هدم وإزالة بالمنزل، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج.

وانتقلت ٣ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، حيث تبين أن المصابين هم، إبرام عياد شاكر "٣٠ عامًا"، عامل، مصاب باشتباه كسر في الضلوع، وإبرام ملاك فؤاد "25 عامًا"، مقيم قرية القضابي، مصاب كسر بالساق اليسرى.

وتبين أن المتوفى هو حسن رمضان خليل "٣٣ عامًا"، مقيم بمنشية ناصر بالفشن، عامل، وجاري إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المنزل حاصل على رخصة هدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٠، ومحرر له عقد هدم وإزالة مع مقاول هدم، وأثناء إجراء أعمال الهدم، انهار حائط بشكل مفاجئ ما تسبب في وفاة عامل وإصابة ٢ آخرين.

انتقلت قوات الأمن بمركز شرطة الفشن إلى موقع الحادث، حيث تبين انهيار الحائط الأيمن من المنزل المجاور لكنيسة السيدة مريم، وجاري رفع الأنقاض.