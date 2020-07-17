لأول مرة.. جامعة عين شمس مقرا لمكتب التنسيق المركزي

أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن تقديره لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.

ةأكد "المتيني"، أن الجامعة حرصت على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 25 يوليو الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.

وخصص قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مباني الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الجامعية للطلاب، لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي، مشيرًا إلى أن الجامعة بذلت قصارى جهدها لإتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق، وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية ويعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.