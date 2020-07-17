الدولار يستقر في كل البنوك

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا سعريا لليوم الثالث على التوالي وفق آخر تحديث للبنوك أمس دون تغير عقب تراجعات متلاحقة ليباع بالبنك الأهلي المصري بـ16.02 جنيه، مقابل 15.92 جنيه للشراء.

كما سجّل عدد كبير من البنوك أعلى سعر لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ16.02 جنيه، مقابل 15.92 جنيه للشراء، أي بفارق قرش على عدد كبير من البنوك.

وهذه البنوك مصر-الأهلى الكويتى -مصرف أبوظبي الإسلامي-المصرى الخليجى -قناة السويس-المصرف المتحد--عودة -المشرق-الكويت الوطنى -المصرى لتنمية الصادرات-الاستثمار العربى -التنمية الصناعية-hsbc.

فيما سجّل بنك أبوظبى الوطنى الأول الأقل سعرا ليباع الدولار بـ15.99 جنيه، مقابل 15.89 جنيه.