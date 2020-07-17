إيبارشية المنصورة تعلن فتح الكنائس غدا وعودة القداسات بتدابير مشددة

أعلن الأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة الدقهلية، عودة فتح أبواب الكنائس بدءا من غدا السبت، مشددا على الالتزام بميعاد أي شخص للقداس الذي جرى تحديده من قبل كنيسته.

وزف الأنباء داود، في بيان له، بشرى إعادة فتح الكنائس قائلا: "أهنئكم بكل فرح وشكر الله على تحننه علينا بإعادة فتح كنائسنا للصلاة، هنيئا لكم حضن الكنيسة ودفء القداس الإلهي ونعمة التناول من الأسرار المقدسة".

وقال أسقف المنصورة وتوابعها: "أطمع في محبتكم وثقتكم في الكنيسة، حيث نتمنى أن الجميع يتناولون في أقرب وقت ممكن وذلك بانتظام وترتيب وحسب ما تقدمه الكنيسة من تنبيهات من أجل خوفها عليكم من وباء الكورونا".

وأضاف: "أطمع في محبتكم أن تساعدونا وتحتملونا في المحبة، إذا تأخر أحد عن التناول مدة بسيطة نظرا لوباء الكورونا المنتشر في العالم فبالصبر والتأني ننال كل الخيرات".

ودعا إلى ارتداء الكمامة واستخدام الكحول طوال فترة القداس، وعدم خلع الكمامة إلا وقت التناول فقط.

وأكمل: "لنجعل رجوعنا للكنيسة هو رجوع حقيقي الله وبداية خطوة في طريق التوبة، ونتعهد أمام الله أن نسلك بالاستقامة لبناء إنسان سماوي جديد".