معيط: وزارة المالية ستتحمل 12 مليار جنيه في دعم مبادرة تحفيز الاستهلاك

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي التي أطلقتها الحكومة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن المبادرة تضم عدد من المبادرات المندرجة تحت لوائها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث".

وأضاف "معيط"، أن مبادرة تحفيز الاستهلاك عبارة عن برنامج بالاتفاق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية تشمل السلع المعمرة تشمل الآثاث والملابس التي ستستفيد بالعروض طوال فترة المبادرة لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 20% في المتوسط وتصل في بعض الأحيان إلى 25% وهناك سلع ستكون في متوسط خصومات 15%.

وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستسهم في دعم المبادرة بنحو 12 مليار جنيه عبر عدة آليات، فالمبادرة تمنح الخصم للسلع في حدود 20%، "لو قلنا أن سلعة ما تباع بسعر 100 جنيه سيحصل عليها المواطن بسعر 80 جنيها ونحن كوزارة سندعم المواطن الحامل لبطاقة التموين بنحو 10%".

وتابع: "لدينا نحو 22 مليون مواطن حاملين لبطاقات التموين ومن ثم ستضخ المالية 10- 12 مليار جنيه عبر هذه البطاقات للمواطنين، وبالتالي يحصل المواطن على خصومات مقدمة من الصناع والسلاسل التجارية بالإضافة لخصم بطاقة التموين الذي ستدعمه المالية، هذه الاجراءات ستؤدي لوجود مبيعات في حدود 100 مليار جنيه.