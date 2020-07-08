"خدمات نقل الدم": وزارة الصحة لم تصرح لأي جهة بسحب بلازما المتعافين

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير مركز خدمات نقل الدم القومية، إن وزارة الصحة تخدم المريض سواء كان المريض موجودا في مستشفى حكومي أو جامعي أو خاص، مؤكدا على أن أي مريض مصري مسؤول من وزارة الصحة ويتم صرف بلازما المتعافين لهم مجانا.

وأضاف سراج الدين، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا نواجه تجار السوق السوداء بأكثر من طريقة لأن وزارة الصحة أعلنت رسميا أنه لن يتم التصريح لأي من الجهات غير الحكومية بسحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا.

وتابع، أنه كلما كان هناك بلازما تكفي جميع المرضى كلما قلت السوق السوداء لأنها تنتج عن نقص الشيء.