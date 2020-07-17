بينهم سيدة.. 17 قدموا أوراق ترشحهم لانتخابات "الشيوخ" في المنيا

استقبلت لجنة تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ومقرها محكمة المنيا الابتدائية، 17 مرشحا حتى الآن بينهم سيدة حتى ظهر الجمعة.

وقالت مصادر، إن اللجنة استقبلت اليوم الجمعة، مرشحا واحدا فقط، هو معلم أزهري، كما تقدمت قبل 3 أيام سيدة تدعى أسماء صابر محمد، مقيمة بقرية البرجاية، بأوراق ترشحها، لتكون أول سيدة بالمحافظة تقدم أوراق ترشحها أمام اللجنة.

وقد أجرى 23 من راغبي الترشح الكشف الطبي المقرر، والذي جرى الإعلان عنه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستقبل اللجنة المرشحين المحتملين، وسط إجراءات احترازية مشددة، من خلال تخصيص مقاعد بالمسافات الآمنة والالتزام بارتداء الكمامات، وأعمال التعقيم والتطهير.