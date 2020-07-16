ارتفاع أعداد من قدموا أوراق ترشحهم لانتخابات "الشيوخ" في المنيا إلى 16

استقبلت لجنة تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، ومقرها محكمة المنيا الابتدائية، 16 مرشحا محتملا، قدموا أوراقهم، على مدار 6 أيام منذ فتح باب الترشح السبت الماضي.

وقال مسؤول بالصحة، إن 23 أجروا الكشف الطبي حتي الآن، وهم من معظم مراكز المحافظة، التي تضم نحو 6 ملايين مواطن، وعدد المسجلين في جداول الانتخابات يتجاوز الـ2 مليون، وطبقا لقانون الشيوخ الجديد فإن نصيب المنيا في مقاعده، 10، منها 5 للنظام الفردي الذي يشمل دائره واحدة تضم جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، إضافة إلى 5 بنظام القوائم، ومقرر إجراء الانتخابات داخل البلاد يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.

وتعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة.