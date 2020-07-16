استخراج بطاقات خدمات متكاملة لذوي الإعاقة ضمن المرحلة الأولى في المنيا

تابع ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا، استكمال إجراءات المرحلة الأولى لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بمكتب مشروعات التأهيل الاجتماعي.

حضر الجولة، محمد حسين خلف رئيس جمعية النور لمتحدي الإعاقة المسند إليها مشروعات التأهيل.

وتفقد "بخيت" سير العمل ومدى تطبيق الإجراءات الإحترازية في ظل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما أجرى اتصالاً بجمعية الهلال الأحمر لتوجيه القائمين بعمليات التعقيم لتطهير مكاتب التأهيل وتعقيمها حفاظاً على سلامة ذوي الإعاقة المترددين.

وقال محمد حسين رئيس مجلس إدارة جمعية النور لمتحدي الإعاقة، إن الزيارة شهدت عرض مشكلات ذوي الإعاقة وبعض العاملين بمكاتب التأهيل المهني، مشيراً إلى أن عدد من تقدموا للحصول على البطاقات نحو 50 مستفيدا من مكاتب تأهيل أبو قرقاص وبندر المنيا ومكتب تأهيل المركز ومكتب تأهيل سمالوط وبني مزار ومغاغة والعدوة، وجرى قبول 26 ممن استوفوا الأوراق والنظر في 14 طلبا لاستكمال المستندات، وجرى تأجيل 10 طلبات للمرحلة الثانية.