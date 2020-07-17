لأول مرة.. أمريكية من أصل أفريقي ترأس "الدولية للأفلام الوثائقية"

عينت الرابطة الدولية للأفلام الوثائقية بريندا روبنسون رئيسة لمجلس إدارتها، وبذلك تعتبر أول أمريكية من أصل أفريقي تتولى هذا المنصب.

وبذلك تأتي روبنسون خلفا لكيفين إيواشينا، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر، بحسب موقع Variety.

وقالت بريندا روبنسون: "يشرفني أن أحظى بفرصة المساهمة بطريقة مفيدة في النمو المستمر لهذه المنظمة، وقيادتها إلى الأمام في تحقيق مهمتنا المتمثلة في دعم رواة القصص مع خلق ثقافة الاندماج".

و"روبنسون" عملت كمستشار إنتاج ومنتج تنفيذي للعديد من مشاريع الأفلام الوثائقية والروائية وكذلك البرامج التلفزيونية. وهي شريكة في Gamechanger Films، وهو صندوق يمول الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من قبل نساء ورواة قصص متنوعين.

كما أن بريندا روبنسون منتجة تنفيذية لعدد من المشاريع، كما أنها تعمل أيضًا كمستشارة قانونية رسمية لمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي.