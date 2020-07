كان السينمائي يعلن قائمة كلاسيكياته.. بينها La strada لفليني

كشف مهرجان كان السينمائي عن تشكيلة الإصدار السابع عشر من كلاسيكيات كان، وهي مجموعة مخصصة لأفلام التراث والأفلام الوثائقية التي تشكل جزءًا من الاختيار الرسمي لكان السينمائي.

والغرض من القائمة الاحتفاء بالسينما التراثية بدعم من شركات الإنتاج وأصحاب الحقوق ودور السينما والأرشيف من جميع أنحاء العالم.

وتضم قائمة هذا العام 25 فيلما روائيا و7 أفلام وثائقية، وبسبب إلغاء مهرجان كان السينمائي لنسخته الحية بسبب فيروس كورونا، سيتم عرض مجموعة مختارة من كلاسيكيات كان هذا العام في مهرجان لوميير في ليون الذي سيستمر من 10 إلى 18 أكتوبر.

والأفلام المختارة من الكلاسيكيات هذا العام، كما يلي:

- In the Mood for Love، وهو إنتاج هونج كونج عام 2000، ومن إخراج وتأليف Wong Kar-wai.

- الفيلم البريطاني Friendship’s Death إنتاج عام 1987، من إخراج بيتر والين.

- فيلم The Story of a Three-Day Pass، إنتاج فرنسي عام 1967، ومن إخراج مالفين فان.

- فيلم July Rain إنتاج روسي عام 1966 ومن إخراج Marlen Khutsiev.

- الفيلم الفرنسي Quand les femmes ont pris la colère إنتاج عام 1977 ومن إخراج Soizick.

- الفيلم الفرنسي Get Out Your Handkerchiefs للمخرج Bertrand Blier.

- الفيلم الأمريكي Hester Street من إخراج Joan Micklin Silver .

- الفيلم الصربي Who’s Singing Over There من إخراج Slobodan Šijan والفيلم التايلاندي Black Silk.

- الفيلم الصيني New Year Sacrifice.

- الفيلم المجري Upthrown Stone من إخراج Sándor Sára.

- الفيلم الفرنسي Neige من إخراج Juliet Berto وJean-Henri Roger.

- الفيلم السريلانكي The Wasps Are Here، بالإضافة إلى فيلم “Bayan Ko.

- الفيلم الفرنسي La Poupée من إخراج Jacques Baratier.

- الفيلم البولندي The Hourglass Sanatory.

- الفيلم الفرنسي America as Seen by a Frenchman.

- الفيلم الكرواتي The Ninth Circle.

- فيلم Muhammad Ali the Greatest.

- الفيلم الإيطالي La strada للمخرج فليني.

- الفيلم الإيطالي Luci del varietà.

- فيلم Fellini of the Spirits.

- فيلم Breathless.

- فيلم Accatone.

- الفيلم الإيراني The Game Chess of the Wind.

إضافة إلى 7 أفلام وثائقية ضمن القائمة.