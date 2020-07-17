تعرف على شروط ذبح الأضاحي في موسم العيد بالإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددا من القرارات بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وجاءت أبرز تلك القرارات كالآتي:

1- يحظر على المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يتخذ الحي المختص الإجراءات القانونية تجاه ذلك، حيث يجري إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

2_ يقوم أصحاب محال الجزارة الراغبين في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح _ وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 / 7 / 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 23 / 7 / 2020 للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.

3_ التصريح لكل المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي؛ مجزر العامرية ومجزر أبو قير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.

4_ يصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.

5_ تتولى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين. وفي حالة المخالفة يتم غلق للمحل أو المنفذ لمدة 60 يوما وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.

6_ مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى دون تصريح؛ غلق للمحل لمدة ستين يوما ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ عشرين ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ 25 ألف جنيه.

7_ تشكل لجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحي المختص وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية ومن إدارة شرطة المرافق ومن مديرية الطب البيطري ومن وحدة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومن الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام.

وتختص اللجنة بالنزول للمعاينة الميدانية بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات الخاصة بمحال الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالموقع المقترح، وفي حالة الموافقة يجري منح ترخيص لمقدم الطلب في موعد غايته 27 / 7 / 2020 بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله.

كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.

8_ بالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر تشمل:

1_الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة.

2_ تقتصر عملية الذبح داخل المحل فقط لا غير دون إقامة شادر.

3_عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية.

4_الالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.

5_ لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.

6_ المسؤولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية المتطلبة، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومراعاة اشتراطات التباعد.

7_ توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين، من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

8_ التزام كافة العاملين بالمحال التي سيصرح لها والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم والمسؤولية في ذلك تنعقد على أصحاب المحال، ويطبق بشأنها أحكام المادة الرابعة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء.

تاسعا: بالنسبة لاشتراطات الذبح بمحل الجزارة والتصريح بإقامة شادر ملحق تشمل:

1_ الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة.

2_يجب أن يكون موقع الشادر بعيد عن أي مصدر للتلوث.

3_ يجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية.

4_ يشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي.

5_ الالتزام بالتخلص الأمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.

6_ إقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات.

7_ لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.

8_ المسؤولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتطلبة، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومراعاة اشتراطات التباعد.

9_ توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين، لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

10_ التزام كافة العاملين بالمحال التي سيصرح لها والمواطنين بارتداء الكمامات الواقيه أثناء تواجدهم والمسؤولية في ذلك تنعقد على أصحاب المحال، ويطبق بشأنها أحكام المادة الرابعة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء.

تتولى شركة نهضة مصر مهام جمع والتخلص الآمن من مخلفات عملية الذبح ومتابعة وحدة الرقابة والرصد البيئي للأعمال _وكذا_ قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.