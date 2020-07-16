مواهب تلاميذ مدارس وسط الإسكندرية.. إبداعات مستوحاة من إنجازات القيادة

بالرغم من إنهاء الفصل الدراسى، والإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا إلا أن تلاميذ الموهوبين بإدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة إيمان شرف، مديرة الإدارة، لم تمنعهم الإجراءات من التعبير عن حبهم لبلادهم أو التعبير عن فرحتهم بالإنجازات التي تتم داخل مدينة الإسكندرية، حيث لجأوا إلى الشعر وتقديم برنامج، وصناعة مجسمات.

مع بداية الإجازة الدراسية وبالرغم من عدم تواجدهم داخل المدارس، دشنت إدارة وسط التعليمية، مبادرة "نشاطك في البيت أون لاين" حرصت على استمرار أعمال التلاميذ الموهوبين وعدم توقف الأنشطة حتى لو من المنزل حفاظاً على التلاميذ، حيث يتم التواصل بينهم وبين معلمي قسم الموهوبين في الإدارة لتعليهم وإبراز مواهبهم وقضاء وقت فراغ في الأنشطة.

وفي مدرسة الشهيد عمر خالد سلامة لغات الابتدائية، أبدعت التلميذة حياة محمد بالصف السادس في تأليف وإلقاء الشعر في حب البلاد حيث تم تصويرها، وفي مدرسة اتحاد الجمهوريات عرضت فيديوهات وصور من زيارة التلاميذ لمدينة بشاير الخير 3 وذلك للتعرف على المنطقة السكانية الآدمية لأهالي العشوائيات.

وقبل افتتاح شريان الحياة، أبدع مجموعة تلاميذ بروضة مدرسة ابن أنس الرسمية لغات، بمجسمات عن طريق محمور المحمودية مستخدمين ورق الكرتون، والخامات الطبيعة البسيطة حيث تمكن كل طفل بمساعدة المعلمين وأولياء الأمور من تصميم مجسمات عن المحور والطريق الجديد الذي ينتظره أهالي المدينة.

وقالت الدكتورة إيمان شرف، مديرة إدارة وسط التعليمية، إنه بالرغم من تواجد الأطفال والتلاميذ في المنزل بسبب فيروس كورونا إلا أن الإدارة وبإشراف كامل من المعلمات نفذت عددا من الأنشطة الطلابية للتلاميذ الموهوبين وذلك لإعلاء روح العمل وملء الفراغ وتنمية المهارات والقدرات الإبداعية.

وأضافت "شرف" لـ"الوطن"، أن الإدارة بالرغم من كل الظروف إلا أنها حرصت على استمرار الأنشطة الخاصة بالموهوبين وتنمية المهارات أثناء تواجدهم في المنزل، لافتة إلى أن الطلاب حاولوا التعبير عن المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر والقيادة السياسية، لتنمية وتطوير محافظة الإسكندرية.