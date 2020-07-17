عجز بـ724 ألف جنيه.. إحالة 4 مسؤولين للتحقيق في الغربية

أحال المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، 4 مسؤولين في جمعية أبيج الزراعية التابعة لمركز كفر الزيات للشؤون القانونية والرقابة الإدارية، بسبب وجود عجز 2335 جوالا من سماد يوريا المدعم بإجمالي 578 ألف جنيه وتصل إلى 724 ألف جنيه بالسعر الحر.

وكشف "عبد الجواد" عن أنه بمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية أثناء الجرد السنوي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وبالمرور على الجمعية الزراعية بناحية أبيج مركز كفرالزيات، حيث جرى فحص وجرد ومتابعة أعمال صرف الأسمدة، تبين أن الرصيد الدفتري بالجمعية 2335 شيكارة يوريا والرصيد الفعلي صفر وبذلك يكون العجز 2335 شيكارة وإجمالي مبلغ الأسمدة العجز تصل بالسعر المدعم 578 ألف جنيه وتصل لمبلغ 724 ألف جنيه بالسعر الحر.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى إحالة المخالفين للإدارة القانونية للتحقيق بما جاء بمخالفات قبلهم، وجرى رفع الأمر لهيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ اللازم.