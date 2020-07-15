زراعة 68 ألف فدان أرز في الغربية

كشف المهندس علي عبدالجواد، عن زراعة 67 ألفا و977 فدان أرز بمراكز المحافظة لموسم زراعة الأرز الجاري، والمستهدف فيه زراعة 70 ألفا و100 فدان في 2020 م .

كما شدد عبدالجواد، على ضرورة الالتزام بالمساحات المصرح بها لزراعة محصول الأرز موسم 2020، كل مركز حسب نسبته، وأيضًا حسب المسطح المنزرع لكل قرية.

وأكد وكيل الوزارة، في توجيهات لمسؤولى قطاعات وإدارات المديرية والمراكز، ضرورة الالتزام بنظام الأقدمية في وضع الدورة الزراعية الخاصة بمحصول الأرز، وحصول كل حوض على دوره في زراعة الأرز، حسب الدورات السابقة، من حيث وضع الحوض في الدورة الماضية من عدمه.

ووجه بمراجعة الشؤون الزراعية بالمديرية لكافة الدورات على مستوى المحافظة، قبل اعتمادها لضمان حصول كل مزارع على حقه في زراعة الدورة لهذا العام.

كشف المهندس محمد سلام، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، عن تدشين 17 حقلا إرشاديا بمراكز قطور وبسيون وكفر الزيات بمساحة 200 فدان منزرعه بأصناف جافة صنفي 107و108 الموفرة للمياه.