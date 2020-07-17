تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء مع تذليل العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة.

وأشار محافظ القاهرة في تصريحات إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وشدد على مسؤولي الأحياء باستلام طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون، والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2020 حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأشار إلى أن من يرغب في التصالح طبقاً للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وفقاً للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويجري خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأضاف أن المخالف سوف يسدد قيمة التصالح ويستوفي المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم.

كما سيجري إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب، حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقاً للقانون في المواعيد المحددة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه جرى زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة، موزعة على مناطق القاهرة الأربع بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت في طلبات التصالح. كما جرى تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع، لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية، جرى إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي.