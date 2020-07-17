أحيل للتحقيق.. انتحار مدير جمعية زراعة بالغربية بحبوب حفظ الغلال

تخلص مدير جمعية أبيج الزراعية بمحافظة الغربية من حياته بتناول 3 حبات حفظ الغلال، بعد ساعات من إحالته للشؤون القانونية والرقابة الإدارية بسبب وجود عجز 2335 جوالا من سماد يوريا المدعمة بإجمالي مبلغ 578 ألفا و334 جنيها.

وكشفت مصادر مسؤولة في مديرية الصحة بالغربية، عن أن مدير الجمعية "هـ إ ع" في العقد الرابع من عمره، تناول 3 حبات حفظ غلال وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإسعافه لكن دون جدوى.

وقالت مصادر في مديرية الزراعة بالغربية، إن مدير الجمعية الزراعية رفض حضور التحقيق الذي أجرته المديرية، وأقر أنه المسؤول الفعلي عن عن العجز، لافتا إلى أنه سوف يسدد ثمن العجز، غير أنهم فوجئوا اليوم بوفاته.

وكان المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أحال 4 مسؤولين في جمعية أبيج الزراعية التابعة لمركز كفر الزيات للشؤون القانونية والرقابة الإدارية، بسبب وجود عجز 2335 جوالا من سماد يوريا المدعم بإجمالي 578 ألف جنيه وتصل إلى 724 ألف جنيه بالسعر الحر.

وكشف "عبد الجواد" عن أنه بمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية أثناء الجرد السنوي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وبالمرور على الجمعية الزراعية بناحية أبيج مركز كفرالزيات، حيث جرى فحص وجرد ومتابعة أعمال صرف الأسمدة، تبين أن الرصيد الدفتري بالجمعية 2335 شيكارة يوريا والرصيد الفعلي صفر وبذلك يكون العجز 2335 شيكارة وإجمالي مبلغ الأسمدة العجز تصل بالسعر المدعم 578 ألف جنيه وتصل لمبلغ 724 ألف جنيه بالسعر الحر.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى إحالة المخالفين للإدارة القانونية للتحقيق بما جاء بمخالفات قبلهم، وجرى رفع الأمر لهيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ اللازم.