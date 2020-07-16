محافظ الغربية يتفقد مبنى تنمية المجتمع في محلة مرحوم

أجرى المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مجلس مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، جولة ميدانية تضمنت متابعة أعمال اللجنة المشكلة من رئاسة مركز ومدينة طنطا الوحدة المحلة بقرية محلة مرحوم، حفاظا على صالح المواطنين.

وأشار "عبد اللطيف" إلى ضرورة متابعة مدى الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات لعمل المطاعم والكافيهات والمحال التجارية، كإجراءات احترازيه لفيروس كورونا المستجد.

كما تأتي الزيارة بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث أسفرت الجولة عن تحرير 5 محاضر بيئية و25 محضر إشغال.

وتفقد رئيس المدينة مبنى تنمية المجتمع ومنفذ الأمن الغذائي، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية وكذا متابعة أسعار السلع الغذائية بالمنفذ ومدى مناسبة الأسعار لمحدودي الدخل.

وتضمنت الجولة معاينة طرق الوحدة المحلية بمحلة مرحوم المزمع رصفها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2020، وتعديل بعض الشوارع بعد المعاينة على الطبيعه للصالح العام.