كتالونيا تحث سكان برشلونة على البقاء في منازلهم لاحتواء انتشار كورونا

دعت سلطات منطقة كتالونيا الإسبانية، اليوم، سكان برشلونة للبقاء في منازلهم والإحجام عن التجمعات التي تزيد عن عشرة أشخاص لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن الحكومة المحلية لم تصل إلى حد فرض إجراءات عزل عام إلزامية في ثاني أكبر مدن إسبانيا وقالت إن الإجراءات التي طلبتها من السكان تهدف لتجنب اللجوء لذلك، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وحث مسؤولون في المنطقة في مؤتمر صحفي سكان برشلونة، وهي إحدى مناطق الجذب السياحي الرئيسية في البلاد، على التسوق عبر الإنترنت والخروج للضرورة القصوى فقط.

كما ستفرض السلطات قيودا للحد من الفعاليات الثقافية والرياضية.

وشهدت العاصمة القطالونية برشلونة، التي يقطنها نحو 1.6 مليون نسمة وهي من أكثر المدن الأوروبية التي تستقبل زوارا، قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي.