تعرف على خدمات عيادة أسنان "شفاء الأورمان" في الأقصر

منذ افتتاح عيادة الأسنان داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وتقدم على مدار الشهور الماضية خدمات مميزة لصالح المئات من المرضى.

وقبل تلقي المرضى جرعات العلاج الكيماوي والإشعاعي، يجري عرضهم على أطباء عيادة الأسنان للتأكد والاطمئنان على حالتهم الصحة بالفم وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

ويقول الدكتور هاني حسين، مدير عام المستشفى، إنه ولأول مرة بصعيد مصر جهز المستشفى نهاية العام الماضى 2019 عيادة أسنان كاملة بمواصفات وتقنيات بمعايير عالمية حديثة، حيث تكونت من وحدة أسنان كاملة، وجهاز لأشعة الأسنان، وجهاز حساس تصوير أشعة الأسنان للحصول على صور رقمية فورية لإضافتها لملفات المرضى، وكاميرا Intra Oral Camera.

وأضاف حسين، أنه جرى تجهيز تلك العيادة وتوفير كل المعدات اللازمة داخلها بأفضل جودة حول مصر والعالم، بهدف التعامل مع مرضى الأورام بهدف رفع المعاناة عنهم.

وأكمل: "صحة الفم والأسنان لها دور كبير في الاستجابة للعلاج من المضاعفات والآفات الفموية التي تصيب المريض نتيجة العلاج المستخدم، وذلك سواء كانت الحالة جراحية أو كيماوية أو إشعاعية، حيث توصي المنظمات الصحية بضرورة أن يخضع مرضى السرطان لفحص شامل للأسنان والأنسجة المحيطة بها والغشاء المبطن للفم قبل وأثناء وبعد العلاج لتحديد وعلاج أي عدوى نشطة".

وتابع: "وجود عيادة الأسنان بقلب المستشفى كان لزاماً على إدارة المستشفى، وذلك حتى يمكن السيطرة على مثل هذه المضاعفات، وذلك في حال التزم المصاب بالسرطان بالأسلوب الصحيح للعلاج حيث أن تركها دون العرض على استشاري الأسنان ودعم المريض وتوفير اللازم له قد تترك أثرا كبيرا على حياة المريض".