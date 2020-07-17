صور.. إزالة أول شادر لبيع الخراف بالدقي عقب صدور قرار المحافظ بالمنع

أزالت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح أول حالة لشادر يبيع الخراف بجوار المتحف الزراعي عقب صدور قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بساعات لرؤساء الأحياء بمنع إقامة شوادر الخراف وبيع اللحوم نهائيا لما تسببه من أضرار صحية وبيئية.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح إنه تم تحرير محضر إشغال للطريق العام وتالف رصف ومحضر بيئه ورفع القوائم الخشبية والمعدات لمنع من الاستمرار في المخالفة، كما تم مراجعة رخص المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وأشار رئيس الحي إلى أنه تم رصد نادي صحي في شارع جامعة الدول العربية يدار بعد انتهاء الترخيص، وتم رفع أدوات التشغيل لمنعه من ممارسة النشاط دون ترخيص كما تم تحرير محاضر لمدرجات الفاكهة لتجاوز المساحات المقررة لهم واستمرار رفع الحواجز المتحركة من أمام العقارات والمحلات لتخصيص أماكن انتظار دون تصريح أو تجاوز المساحة المقررة.

وأوضح أنه تم رصد جراج يقوم بتغيير الاستخدام لمغسلة وتم رفع المحتويات فورا لإيقاف النشاط، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.