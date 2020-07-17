بوريس جونسون: الهيئات المحلية ستتمتع بسلطات جديدة غدا لإغلاق المناطق

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن هيئات المحلية سيكون لديها سلطات جديدة بدءا من غد السبت، تمكنها من غلق الأماكن العامة ومنع إقامة فعاليات.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو نقلته قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالغة الإنجليزية اليوم، إن الإجراء الأخير سيعني أنه يمكن البدء في تنفيذ حالات إغلاق بصورة أسرع.

وأضاف أن الوزراء سيكون بمقدرتهم إغلاق قطاعات كاملة، وإصدار أوامر بالبقاء بالمنازل، ومنع الأشخاص من مغادرة المناطق، وتقليل حجم التجمعات الخارجة عن القواعد الوطنية وتقييد المواصلات العامة في المناطق.

وأشار جونسون، إلى أنه يتم توفير ثلاثة مليارات جنيه استرليني إضافية من التمويل لصالح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا حتى تتمكن من مواصلة استغلال مساحة المستشفيات من القطاع الخاص.

ولفت جونسون، إلى أنه يمكن لأي شخص استخدام المواصلات العامة من الآن، وأنه سيعلن عن تحديثات بشأن الذهاب إلى العمل من الأول من شهر أغسطس المقبل، موضحًا أنه سيتم منح أصحاب العمل المزيد من حرية التصرف، التي قد تعني العمل من المنزل أو من منطقة العمل بعد اتخاذ الإجراءات الآمنة ضد "كوفيد - 19".

وتابع جونسون، أنه يمكن استئناف معظم إعدادات الترفيه المتبقية من بينها البولينج وحلبات التزلج والكازينوهات وأماكن التجميل بدءًا من الأول من شهر أغسطس المقبل، فيما ستظل النوادي الليلية ومناطق اللعب مغلقة.

ونوه جونسون، بأنه سيسمح بإقامة حفلات الزفاف بحضور ما يصل إلى 30 شخصًا، كما سيسمح بإقامة حفلات كبيرة في الاستادات، معربّا عن أمله بأن يكون هناك ما وصفه بـ "العودة إلى الحياة الطبيعة" بدءًا من شهر نوفمبر القادم.

وقال جونسون، إن الحكومة ستنظر في مسألة السماح باتصال أكثر قربًا بين الأصدقاء والعائلة "حيثما نستطيع".