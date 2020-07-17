غير التوفير.. إيجابيات استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

منذ إعلان وزارة التجارة الصناعة، عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بدلًا من البنزين والسولار، يتسائل الجميع عن فوائد وإيجابيات الغاز الطبيعي.

ونستعرض لكم في هذا التقرير إيجابيات استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات:

- يعد استخدام الغاز الطبيعي كوقود اقتصادي بالمقارنة بالبنزين والسولار من 50 :60% من استهلاك الوقود.

- الغاز الطبيعي أكثر أمانًا من البنزين والسولار، ولاسيما في الحوادث وعند انقلاب السيارة، لأنه أقل اشتعالا بنسبة كبيرة من البنزين والسولار، لأنه عند تسربه يتحول إلى غاز فى الهواء لخفة وزنه مقارنة بالهواء، كما يصعب تسربه من إسطوانة الغاز لأنها تصنع بشكل سميك.

- الغاز الطبيعي وقود نظيف أقل ضررًا للبيئة مقارنة بالبنزين والسولار، حيث يقلل من انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة 86% ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30%.