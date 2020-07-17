موسكو: اتهامات لندن بقرصنة أبحاث لقاح ضد كورونا غير مقبولة

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم، إن بلاده لا تقبل اتهامات لندن بشأن هجمات قرصنة أبحاث خاصة بتطويرِ لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وأن روسيا نفسها تواجه مثل هذه الهجمات باستمرار.

وتابع بيسكوف، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قائلا، "إننا لا نقبل مثل هذه الاتهامات، ولا نعرف من وماذا حاول الاختراق في المملكة المتحدة، ولكن من المؤكد أن روسيا لا علاقة لها بهذا. فنحن أنفسنا نواجه باستمرار محاولات مماثلة لارتكاب جرائم إلكترونية ضد بياناتنا الالكترونية. وأقسامنا باستمرار تصد هذه الهجمات. وهذه مشكلة شائعة، لكننا بشكل قاطع لا نقبل هذه الاتهامات التي لا أساس لها"، مشيرًا إلى أن الكرملين ليس على علم بمن وراء هذه الهجمات ولمن ينتمون.وردًا على سؤال استيضاحي بأن الاستخبارات البريطانية متأكدة بنسبة 95% بعلاقة مجموعة القراصنة بروسيا، أشار بيسكوف إلى أنه من غير المقبول لموسكو عندما تؤدي النسب المئوية لاتهامات ضدها.

وأضاف المسئول الروسي:" نحن لا نفهم على الإطلاق ما هي 95% من الثقة في أجهزة الاستخبارات البريطانية. لماذا ليست 96 بالمئة أو 94 بالمئة؟ على ما يبدو، تستخدم أجهزة الاستخبارات البريطانية طريقة خاصة لحساب درجة ثقتها. لكن على أي حال، نحن لا نقبل الوضع عندما تؤدي هذه النسب المئوية إلى أي نوع من الاتهامات ضدنا".

هذا واتهم تقرير أمني بريطاني مجموعة من الهاكرز، قال إنهم من روسيا بتنفيذ هجمات الكترونية لقرصنة الأبحاث الخاصة بتطويرِ لقاح محتمل ضد كورونا في كل من بريطانيا والولاياتِ المتحدة وكندا.