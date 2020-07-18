حظك اليوم السبت 18-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة علم الأبراج والرسائل اليومية التي يقدمها خبراء الفلك لكل برج على حدة، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة كبيرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تقوم بتحسين اتصالاتك مهما كنت مهموما.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تنتبه وأن تحافظ على تركيزك تجنبا لارتكاب أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد يساعدانك أن تتحرك بذكاء وتحصل على دعم ومساعدة البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتدارك الأخطاء، كما أن لديك إمكانية للتطور مما يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بكل السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجم العالمي جونى ديب، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتحقيق إنجازات مهمة وتتابع واجباتك ومسئولياتك بنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر، لن تكون وحدك فهناك دعم من الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان فتحي عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتزام الهدوء ويجب أن تحافظ على حقوقك مع تجنب سوء التفاهم في محيطك المهني.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

ومن أبرز مواليد برج العذراء الإعلامية مفيدة شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكل مهنية ومالية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم مما يجعل الوقت مناسبا للسفر ولقضاء أوقات سعيدة وموفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم يقظة ذهنية يمكنك الاعتماد عليها خاصة في إنجاز أعمالك وفي البيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحب يساعدانك على التعامل بود ورومانسية وحيوية مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية والتوتر سريعا وتشغلك ألغاز تحيرك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

لا تطلب ممن تحب طاعة مطلقة، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة ما زال يمدك بالإصرار وبالحماس ويجعلك تتحرك كإعصار وتحرك كل ما هو ساكن.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ فينوس في منزلك السادس تدفعك للتصرف بود وحب، تبدو يقظا وتلفت إليك الأنظار بأسلوبك وحسن تصرفك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

في هذه الفترة اعتمد على ما لديك من آمال كبيرة ورغبة في الإصلاح.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتما ومتفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، حاول أن تهدأ ولا تبخل بمجهود توجهه نحو إنجاز واجباتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن بداخلك شكوك تشغلك، انتبه كي لا تثير مشاكل دقيقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت أحمد حسام ميدو، ويوافق تاريخ ميلاده 23 فبراير.