حظك اليوم الجمعة 17-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتميز بحبه الشديد للاستقلالية، ويهرب من محاولات فرض السيطرة عليه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تتحمل مسئولياتك جيدا.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يجعلك تنعم اليوم براحة البال واليسر في الحب والصداقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.