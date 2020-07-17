حظك اليوم الجمعة 17-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بحبه للمرح والرفاهية، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لحظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجدي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك طاقة ونشاطا، وتتألق موهبتك في إدارة وتنظيم أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك، وعليك أن تقاوم ميلك للتمرد والانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.