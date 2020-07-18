حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يفضل الألوان الزاهية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تنتبه وأن تحافظ على تركيزك تجنبا لارتكاب أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد يساعدانك أن تتحرك بذكاء وتحصل على دعم ومساعدة البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.