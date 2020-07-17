"مش مصاب بكورونا".. تفاصيل حالة سناء شافع الصحية بعد نقله إلى المستشفى

قال السيناريست حاتم حافظ، إن الفنان الكبير سناء شافع، الذي تعرض لوعكة صحية اليوم، ونقل إثرها لأحد المستشفيات، يرقد حاليًا بالعناية المركزة.

وأشار حافظ، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الفنان الكبير ليس مصابًا بفيروس كورونا، لكنه يعاني بعض المشكلات في الرئة، بعد تعرضه لأزمة تنفس حادة، أدت إلى وقف إحداهما وتعرض الرئة الأخرى إلى مياه، مشيرًا إلى أنه محجوز حاليًا بالعناية المركزة، تمهيدًا لإجراء عملية بذل على الرئة.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صرح لـ"الوطن"، بأن سناء شافع تعرض لوعكة صحية بسيطة، دخل إثرها المستشفى، ويتماثل للشفاء في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى غدا أو بعد غد.