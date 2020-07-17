أسرة وتلاميذ سناء شافع يتواجدون معه بالمستشفى

زارت "الوطن"، الفنان الكبير سناء شافع بأحد مستشفيات الدقي، من أجل الاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لأزمة في التنفس.

وتواجد معه في المستشفى، عدد من أسرته، بالإضافة إلى عدد من تلاميذه، وذلك ردا لجميله على معظمهم.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قال إن الفنان سناء شافع، تعرض لوعكة صحية بسيطة دخل إثرها المستشفى.

وأضاف زكي، لـ"الوطن"، أن شافع يتماثل للشفاء في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى غدا أو بعد غد.

يذكر أن آخر أعمال سناء شافع، مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرى، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

كما أنه شارك في مسلسل "ليالينا 80"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، ميدو عادل، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين.