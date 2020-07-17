حكيم ومصطفى كامل في زيارة للشاعر أمل الطائر بمستشفى المعادي

زار الفنان حكيم، الشاعر الكبير أمل الطائر للاطمئنان على صحته بعد الجلطة التى أصيب بها منذ عدة أيام، وأثرت على قدرته على الحركة والكلام، وعلى إثرها تم نقله لمستشفى المعادي العسكري.

رافق حكيم فى الزيارة كل من الفنان مصطفى كامل، والفنان الشعبي أحمد الشوكي.

كان من المقرر أن تجرى عملية جراحية لأمل الطائر، ولكن تم تأجيلها بسبب عدم استقرار حالته الصحية، والحاجة لضبط سيولة الدم، ومعاناته مع القدم السكري.

يذكر أن أمل الطائر قدم خلال مسيرته ما يزيد عن الـ700 أغنية، أبرزها أغنيات حكيم نار، ونظرة، وبيني وبينك، وأفرض، والسلاموا عليكوا، والحق عليه، ابوسه، وغيرها.