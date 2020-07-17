رئيس أركان الجيش اليوناني: تركيا تزعزع استقرار المنطقة

وصف رئيس أركان الجيش اليوناني، كونستانتينوس فلوروس، تركيا بأنها "عامل مزعزع للاستقرار" في المنطقة، مضيفًا أنها تمثل تهديدًا لليونان وللوضع الراهن بمنطقة شرق المتوسط.

وأكد رئيس الأركان اليوناني، أن قواته مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي بلاده وحقوقها وسيادتها ضد أي تهديد تركي، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وشدد "فلوروس" على ضرورة التنسيق بين دول شرق المتوسط للحفاظ على أمن المنطقة ورخاء مواطنيها.

وكان بيان للخارجية الفرنسية أكد، الاثنين الماضي، أن موقف دول الاتحاد الأوروبي موحد تجاه ضرورة دعم موقف كل من قبرص واليونان في مواجهة السياسات التركية.

وأكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، أن "سلوك تركيا على الصعيد الإقليمي غير مقبول".

وأتت تصريحات ماس بعد اجتماع في بروكسل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات المتوترة مع تركيا.

واعتبر أن الإجراءات أحادية الجانب لتركيا في المتوسط مناقضة لسيادة الدول، مضيفًا: "ندعو تركيا للمشاركة بفعالية من أجل التوصل لحل سياسي في ليبيا".

وشدد على أن توتر علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سببه "تحركاتها في شرق المتوسط وليبيا"، مضيفًا: "على تركيا المساهمة في دفع جهود إحلال السلام في ليبيا".