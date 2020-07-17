شعبة الدخان: تراجع مبيعات المعسل بأكثر من 90% منذ مارس الماضي

قال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن مبيعات المعسل تراجعت بأكثر من 90% منذ مارس الماضي، حتى الوقت الحالي، نتيجة قرارات الحكومة وإجراءاتها الاحترازية، في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد الإمبابى لـ"الوطن"، أن قرار الحكومة في البداية بإغلاق المقاهي، ثم إعادة فتحها دون تقديم "الشيشة"، كان وراء تراجع المبيعات بهذه الحدة، موضحا أن مصر بها نحو 42 مصنعا لإنتاج المعسل.

نلاحق باستمرار مصانع "بير السلم".. ومصر تنتج نحو 85 مليار سيجارة سنويا

وأشار إلى أن هناك تحركات دائمة من الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية، للقضاء على مصانع "بير السلم" العاملة فى إنتاج المعسل، حيث تم إصدار قرار قبل فترة بقصر استيراد التبغ على المصانع المرخصة رسميا فقط.

وذكر الإمبابى، أن مبيعات السجائر لم تشهد انخفاضا خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن مصر تنتج نحو 85 مليار سيجارة سنويا.

وأوضح أن إجمالى حصيلة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ والسجائر، يصل إلى 65.8 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجاري، منها 30% تأتى عبر مصانع المعسل، والباقى من خلال مبيعات السجائر.

وقال خالد إسماعيل، مدير العلاقات الحكومية بشركة "جابان توباكو" في تصريحات لـ"الوطن"، إن تراجع الطلب المحلي على المعسل أمر طبيعي، فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية، مضيفا أن غلق المقاهي وتراجع القدرة الشرائية، سببان كافيان لتراجع المبيعات.

وأوضح أن 80% من استهلاك المعسل، يأتي عن طريق المقاهي، وبالتالي فإن قرارات الحكومة انعكست على المبيعات المحلية.