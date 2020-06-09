رئيس شعبة الدخان: لا صحة لزيادة أسعار السجائر إلا بعد مرور 14 شهرا

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر الصناعات، إنه لا يوجد أيه زيادات على أسعار السجائر بالنسبة للتجار أو المستهلكين على حد سواء.

وأضاف "إمبابي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه لا صحة لزيادة أسعار السجائر نسبة الـ30% كما يزعم البعض.

وأوضح أن شعبة السجائر باتحاد الصناعات المصرية قد اجتمعت مع وزير المالية خلال شهر فبراير الماضي وتم تعديل قانون القيمة المضافة وتم الزيادة التي ستستمر طوال 18 شهر: "لن يتم زيادة السجائر خالص".