المسماري: الجيش الليبي لم ينسحب من أي موقع وجاهز للتصدي للهجوم التركي

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة لم تنسحب من أي مواقع لها في البلاد، مشيراً إلى أن كلمات "السيسي" بشأن اعتبار "سرت - الجفرة" خطاً أحمر قد تحولت إلى أفعال على الأرض، مشيراً إلى أن مصر بعثت برسائل مهمة وقوية فيما يخص الشأن الليبي، مشيراً إلى جاهزية الجيش لصد أي هجوم تركي على المدينتين.

وسلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أمس، الضوء على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اللقاء مع شيوخ القبائل الليبية، وركزت الوكالة في تقريرها على تأكيد "السيسي" أن الجيش المصري قادر على تغيير مسار الصراع في ليبيا، إذا سعت القوات الموالية لحكومة "السراج" إلى الاستيلاء على مدينة رئيسية مثل سرت.

وأوضح التقرير أن "السيسي" أكد أنه يفضل الحل التفاوضي، لكنه أكد أن مصر سوف تقف في مواجهة الإجراءات التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الليبي والمصري وأمن المنطقة ككل.

في السياق نفسه، قالت الخارجية الأمريكية، إن تركيا أقحمت نفسها في ليبيا، وتُعد الآن، لهجوم على سرت، بحسب قناة "العربية"، فيما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية بقطاع شمال دارفور عن ضبط 160 شخصاً، من المهاجرين غير الشرعيين، بينهم أجنبيان من سوريا، كانوا متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا.

وأكد سفير كرواتيا بالقاهرة توميسلاف بوشنياك، دعم بلاده للعمليات السياسية في ليبيا.

من جهة أخرى، أكد رئيس أركان الجيش اليوناني كونستانتينوس فلوروس، أن قواته مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي بلاده وحقوقها وسيادتها ضد أي تهديد تركي، ووصف "فلوروس" تركيا، بـ"العامل المزعزع للاستقرار في المنطقة"، مضيفاً أنها تمثل تهديداً لليونان وللوضع الراهن بمنطقة شرق المتوسط.