قائد بالجيش الليبي: مصر قادرة على مواجهة تركيا سياسيا وعسكريا

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن مشاركة مصر في الشأن الليبي، لا تعتبر تدخلًا، لكنه دعم ومصير مشترك ووقفة حقيقية.

وأضاف المحجوب خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن مصر وليبيا عمق واحد وأمن مشترك، حيث لا يمكن لمصر أن تهنأ دون أن تكون ليبيا هانئة، وفي حالة استقرار والعكس صحيح.

وتابع، أن ما يحدث الآن، هو تلاحم عربي وصحوة مهمة للمنطقة، ضد الغرور التركي، حيث تحمي عصابة من سارقي السلطة، ولا يريدون ترك الشعب الليبي في حاله، حيث أن عصابة الإخوان، تسعى إلى العودة للحكم، وهي في ذلك تلتقي مع الأطماع التركية، مشيرًا إلى أن تركيا تحاول السيطرة على ليبيا وشمال أفريقيا، حتى تعيد أوهامها الماضية.

وأردف: "لا يمكن أن نفرط في التضحيات التي قدمناها وتدخل تركيا في ليبيا كان من باب استغلال الضعف والفوضى، وقوة ضاربة كمصر، تستطيع التصدي لها سياسيًا وعسكريًا بسبب ثقلها في المنطقة".

وأوضح، أن الأتراك يعيدون حساباتهم بدقة، موضحًا أن بسالة الجيش الوطني الليبي، إذا التقت مع الدعم المصري، قد تتسع دائرة المعارك، وتصل إلى الفرقاطات التركية في البحر وخطوط إمدادها، وأماكن تواجدها في كل أنحاء ليبيا.