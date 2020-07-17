الفواكه والمشي ومنع اللانشون والعرقسوس.. نصائح "الصحة" لمرضى ضغط الدم

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح غذائية لمرضى الضغط، وقالت الوزارة إنه ينبغي على مرضى الضغط الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح.

وتابعت الوزارة، بضرورة الاهتمام بالخضار والفواكه الطازجة، لأنها تحتوي على البوتاسيوم وهو عنصر مهم لتتحكم في ارتفاع ضغط الدم، وضرورة المشي الخفيف لمدة 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع، وهو ما يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

كما وجهت الوزارة بالحرص على شرب الماء وخاصة في الصيف، لأن الجفاف بسبب عدم شرب الماء يعرضك لزيادة لزوجة الدم والجلطات، مؤكدة أن الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية غامقة اللون من مسببات ارتفاع ضغط الدم، فضلا عن أن مشروب العرقسسوس يرفع ضغط الدم.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 85771 حالة، من ضمنهم 26691 حالة متعافية، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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