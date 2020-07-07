إغماء طالب وإصابة ملاحظ بارتفاع ضغط الدم في أسيوط

أصيب طالب بحالة إغماء، وملاحظ بارتفاع في ضغط الدم بلجنة مدرسة الإعدادية بنات بساحل سليم في محافظة أسيوط.

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مرفق الإسعاف بمديرية الصحة بأسيوط، إخطارا من رئيس لجنة امتحان مدرسة الإعدادية بنات بساحل سليم، إخطارا يفيد إصابة الطالب "يوسف جمال محروس" بإغماء أثناء أداء امتحان الفيزياء، وفي اللجنة نفسها أصيب الملاحظ "عيسى إسحق عبدالله" بارتفاع في ضغط الدم وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف للمستشفى المركزي.

ويؤدى اليوم الثلاثاء 20 ألف و400 طالب وطالبة بالثانوية العامة فى محافظة أسيوط ، الامتحان فى مادتين الفيزياء والتاريخ، في 94 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين حيث يؤدى طلاب شعبة العلمى الإمتحان فى مادة الفيزياء" والشعبة الأدبيه يؤدون الإمتحان فى مادة التاريخ.وذلك وسط تكثيف أمنى وإجراءات إحترازية وفرتها محافظة أسيوط ومديرية التربية والتعليم لهذا الشأن حيث توافد الطلاب على اللجان مرتدين "الكمامه" للوقاية من فيروس كورونا