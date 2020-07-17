سيمون عن تشبيها بليلى مراد: قيثارة الطرب والحب والتمثيل لأجيال

أعربت الفنانة سيمون، عن سعادتها البالغة لتشبيهها بالفنانة الراحلة ليلى مراد، بعد أن صمم معجبوها صورة لها فيها تشابه كبير بالفنانة الراحلة.

نشرت سيمون الصورة وعلقت عليها قائلة ليلى مراد هي قيثارة الطرب والحب والتمثيل لأجيال.

سيمون عاشقة للراحلة ليلى مراد، حيث إن أول أغنية قدمتها على المسرح في بداية مشوارها الفني كانت "ماليش أمل في الدنيا" للفنانة لليلى مراد.

كانت الفنانة سيمون، طرحت منذ شهور، عبر قناتها على يوتيوب، أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك"، التي انتهت من تسجيلها منذ أيام قليلة.

"اسهر بقى لوحدك"، كلمات محمد ناصر، ألحان وجيه عزيز، توزيع باسم منير.

تقول كلمات الأغنية "اسهر بقى لوحدك.. أنا أحب أنام بدري.. وارمح قوى فى عندك.. واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى.. وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".