بالصور.. حملة إشغالات بالدقي توقف تصوير فيلم لتامر حسني أمام الشيراتون

أوقف حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، تصوير فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني أمام فندق الشيراتون، ورفع المعدات والكاميرات كما تحفظ على السيارة في مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني مع اليقظة التامة لمواجهة أي مخالفات في الحال مع اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم رصد شركة إنتاج سينيمائي تقوم بتصوير فيلم باسم (مش أنا) بطولة الفنان تامر حسني، وتقوم بإشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات بدون تصريح أمام الشيراتون.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح، إنه تم رفع المعدات والتحفظ على السيارة في مخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى استمرار حملات الحي لمواجهة الإشغالات والمخالفات.