اليوم.. القداسات تعود لإيبارشية المنصورة بعد توقف دام 117 يوما

تعاود إيبارشية المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إقامة القداسات بعد توقف دام لمدة 117 يوما بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقيم الإيبارشية القداسات بالاشتراطات التي وضعتها اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للعودة التدريجية لإقامة القداسات والتي تشمل اتخاذ الإجراءات الوقائية من الوباء وتحديد عدد المصلين في القداس الواحد بـ25 شخصا فقط، مع ضرورة ارتداء الكمامات.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قررت في 21 مارس الماضي غلق الكنائس وإيقاف الصلوات في ضوء اجراءات مواجهة كورونا، وتم استمرار الأمر حتى قررت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس في 27 يونيو الماضي تفويض أساقفة الإيبارشيات ومجامع الكهنة بكل إيبارشية في تحديد إجراء الفتح أو استمرار الغلق في ضوء منحنى الإصابات بكورونا في كل إيبارشية.

وبناء على هذا التفويض قرر الأنبا داود أسقف الإيبارشية استمرار غلق كنائس المنصورة وتعليق القداسات حتى أمس الجمعة 17 يوليو، قبل أن تقرر الإيبارشية معاودة الفتح من جديد.

وقال الأنبا داود، فى بيان له، بتلك المناسبة: "أهنئكم بكل فرح وشكر الله على إعادة فتح كنائسنا للصلاة، وأطمع في محبتكم وثقتكم في الكنيسة، حيث نتمنى أن الجميع يتناولون في أقرب وقت ممكن وذلك بانتظام وترتيب وحسب ما تقدمه الكنيسة من تنبيهات من أجل خوفها عليكم من وباء الكورونا".

وأضاف: "أطمع فى محبتكم أن تساعدونا وتحتملونا فى المحبة إذا تأخر أحد عن التناول مدة بسيطة نظرا لوباء كورونا المنتشر فى العالم فبالصبر والتأنى ننال كل الخيرات"، مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد حضور القداسات التي تم تحديدها من قبل كل كنيسة للأقباط التابعين لها، والالتزام كذلك بالمقعد المخصص لكل شخص من قبل الكشافة واحترام دور الكشافة المكلفين من الكنيسة وكذا ارتداء الكمامة واستخدام الكحول طوال فترة القداس وعدم خلع الكمامة إلا وقت التناول فقط.

يذكر أن عدد من الإيبارشيات ومنها إيبارشية البابا التي تضم كنائس القاهرة والإسكندرية قررت استمرار غلق الكنائس وتعليق القداسات حتى 3 أغسطس المقبل، لتبدأ بعد ذلك عملية العودة التدريجية.