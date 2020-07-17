وزير الخارجية الأسبق: الرهان على إسقاط مصر خاسر بنسبة 100%

قال السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق، إن أي دولة تراهن على إسقاط مصر، رهانها خاسر 100%، مؤكدا أن حدود مصر، لم تقل عبر التاريخ عن حدودها الحالية، يمكن أنها اتسعت في وقت من الاوقات لكنها لم تقل عن الحدود الحالية، وبالتالي محاولات إسقاط مصر، محاولات فاشلة سواء كانت بواسطة جهات إقليمية أو دولية أو عالمية.

وأضاف "عمرو"، خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن مصر دولة متماسكة، وهي من أهم العناصر التي تميزنا، كما أن من أهم العناصر لمصر، أن الجيش جيش وطني، وليس يخضع لعقيدة أو تيار سياسي معين، وهو عكس بعض الدول في المحيط العربي، التي تعرضت لهزات قوية.

وأشار إلى أن تركيا وقطر، تتخيلان وتحلمان بأنهما تستطيعان التأثير على مصر من خلال حدودها الغربية مع ليبيا، مستنكرا حديث أردوغان، بأن الوجود التركي في ليبيا لحماية مصالحها قائلا: "حماية المصالح الليبية من مين؟ من هو الطامع في ليبيا؟"، مؤكدا أن مصر لا يهمها إلا مصلحة الشعب الليبي، ولم نكن في يوم من الأيام طامعين في ليبيا.